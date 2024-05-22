Kütahya'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmada İstanbul'dan Antalya istikametine seyir halindeki içerisinde M. T.(44) ve C. A. G. (30) isimli şahısların bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramalarda, bin 139 gram esrar ele geçirilirken, araçtaki şahıslar gözaltına alındı. - KÜTAHYA