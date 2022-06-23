Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince sabaha karşı Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde durdurulan A.T. (27) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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