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Kütahya'da ambulans devrildi: 3 yaralı

Kütahya'da ambulans devrildi: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri sağlık personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri sağlık personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan ambulans, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada biri sağlık personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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