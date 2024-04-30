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Kuşadası'nda Yasak Yolu Kullanan Sürücülere İdari Para Cezası

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde araçların girmesinin yasak olduğu yolu kullanan 9 sürücüye toplamda 18 bin 468 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde araçların girmesinin yasak olduğu yolu kullanan 9 sürücüye toplamda 18 bin 468 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Güzelçamlı Mahallesi'nde 9 şahsın araçları ile motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yolunda seyir halinde olduğunu tespit etti. Durdurulan sürücülere 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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