Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 82.39 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Kuştur Uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan F.G. isimli şahıs, yapılan sorgulama sonucunda gözaltına alındı. Araç içerisinde detaylı yapılan aramada, aracın arka tamponu ile egzoz muhafazası arasına gizlenmiş, mıknatıslı kutular içerisinde toplamda 82.39 gram metamfetamin ve 51 adet sentetik ecza bulundu. Uyuşturucu maddelere el konulurken, F.G. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN