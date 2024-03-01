Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Güncelleme:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, 1 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, 1 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi 835 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede görevli olarak çalışan S.A. ile A.Ş. arasında henüz nedeni bilinmeyen nedenle telefonda tartışma yaşandı. Bunun üzerine A.Ş. arkadaşı ile S.A'nın çalıştığı siteye geldi. İkilinin devam eden sözlü tartışması sonucu S.A. belinden çıkardığı tabanca ile A.Ş'ye rastgele ateş açtı. A.Ş. de belinden çıkardığı tabanca ile karşılık verdi. Olayda S.A. sol bacağından yaralanırken, A.Ş. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan S.A. tedavi altına alınırken, meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan A.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Niğde adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Niğde Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Nevşehir adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Nevşehir Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Muş adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muş Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Muğla adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muğla Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mersin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mersin Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mardin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mardin Belediye Başkan adayı kimdir? 2 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? TİP Manisa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Manisa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Malatya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? Boston Celtics Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Minnesota TW Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title