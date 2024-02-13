Kuşadası'nda Römork Hırsızı Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir bahçeden römork çalan şüpheli jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Kuşadası ilçesi Caferli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın bahçesinden bir adet römork, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının S.Ç. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN