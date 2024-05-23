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Kuşadası'nda kumar operasyonunda 6 kişiye ceza

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 şahsa 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda, kumar oynayan 5 kişi ve ikamet sahibi hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 şahsa 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hacı Feyzullah Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığına dair gelen bilgiler üzerine, ekipler söz konusu adresi fiziki olarak takibe aldı. Takip sürecinin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, masa üzerinde bulunan 14 bin 500 TL ve 200 ABD doları ile oyun kağıtlarına el konuldu. Kumar oynayan 5 şahıs ve ikamet sahibi C.A. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Ayrıca şahıslara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kumar gibi yasa dışı faaliyetlere karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kuşadası Aydın Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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