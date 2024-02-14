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Kuşadası'nda Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bakım için tamirciye bırakılan motosiklet ile akrobasi hareketleri yapan işyeri çalışanı, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yakalanan ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bakım ve onarım için tamirciye bırakılan motosiklet ile akrobasi hareketler yapan işyeri çalışanı, devriye atan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda bir kişi, bakım için motosikletini Sanayi Sitesi'nde bulunan tamirciye bıraktı. İddiaya göre bakım yapılması için dükkana bırakılan 09 BDH 33 plakalı motosikletin direksiyonuna geçen 20 yaşındaki iş yeri çalışanı B.C.D., sokakta akrobasi hareketler yapmaya başladı. Motosikletin önünü havaya kaldırdığı sırada devriye atan Çevik Kuvvet ekibine yakalanan B.C.D. polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre sonra motosikleti bırakıp yaya olarak kaçan B.C.D. çalıştığı dükkana girdiği sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay yerine çağrılan trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, B.C.D'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. 3 ayrı maddeden cezai işlem uygulanan gence 15 bin 173 TL, her şeyden habersiz ruhsat sahibine ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 28 bin 150 TL ceza kesildi. Yapılan işlemlerin ardından motosiklet çekici yardımı ile yediemin otoparkına çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kuşadası Aydın Polisiye Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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