Kuşadası açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan botta bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN