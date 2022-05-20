Kumar operasyonunda 4 kişiye işlem yapıldı - Haberler

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Kumar operasyonunda 4 kişiye işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kumar operasyonunda 4 kişiye işlem yapıldı

Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri kumar ve tombalanın önlemesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Tepebaşı'nda bulunan bir işletmede yapılan çalışmalarda kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplamda 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oyununa konu olan bir miktar para da ele geçirildi.

İşletme yetkilisi G.Y. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Kumar, 3. Sayfa, Haberler

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