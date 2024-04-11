Kulu'da Jandarma Ekipleri Yol Güvenliği ve Huzur Uygulamalarına Devam Ediyor

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri yol güvenlik ve huzur uygulamalarına devam ediyor.

Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Asayiş ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri yol güvenlik ve huzur uygulamasına devam ediyor. İlçeye bağlı mahallelerde ve uzak mahallelerde Ramazan Bayramı boyunca denetimlere devam eden jandarma ekipleri araçların plaka sorgusunu ve araç sürücü ile yolcuların GBT sorgularını yapıyor. Araç sürücülerine dikkatli olmalı konusunda uyarılarda bulunan ekipler, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - KONYA