Kullanılmayan evin çatısı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Kullanılmayan evin çatısı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kullanılmayan evin çatısı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesinde kullanılmayan bir evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

BOR, NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Bor ilçesinde kullanılmayan bir evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Orta Mahallesi Yeşil Dere Sokak'ta bulunan bir evin çatısı çöktü. Göçük altında kalan 80 yaşındaki Hacı Emin Dokuz'un cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. - NİĞDE

Kullanılmayan evin çatısı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

Kullanılmayan evin çatısı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde, Bor, 3. Sayfa, Haberler

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