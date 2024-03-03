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Küçükçekmece'de düğün konvoyundaki lüks aracın drift attığı anlar kamerada

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Küçükçekmece'de lüks bir araç, düğün konvoyunda yolu kapatarak drift attı. O anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de lüks bir araç, düğün konvoyunda yolu kapatarak drift attı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyundaki lüks araç, trafikte drift atarak tozu dumana kattı. Trafiğin aksamasına neden olan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Drift sonrası konvoydaki araçlar duman bulutu içerisinde korna çalarak yola devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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