Küçükçekmece'de düğün konvoyundaki lüks aracın drift attığı anlar kamerada

Küçükçekmece'de lüks bir araç, düğün konvoyunda yolu kapatarak drift attı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyundaki lüks araç, trafikte drift atarak tozu dumana kattı. Trafiğin aksamasına neden olan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Drift sonrası konvoydaki araçlar duman bulutu içerisinde korna çalarak yola devam etti. - İSTANBUL