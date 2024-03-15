Üye Girişi
Haberler

Köyde yangın faciası: Kalorifer kazanında çıkan yangın eve, ahıra ve samanlığa sıçradı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Bolu'da kalorifer kazanında çıkan yangın 3 katlı eve, ahıra ve samanlığa sıçradı. 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında ahır ve samanlık küle döndü, evde ise büyük çapta hasar oluştu.

Köyde yangın faciası: Kalorifer kazanında çıkan yangın eve, ahıra ve samanlığa sıçradı

BOLU - Bolu'da kalorifer kazanında çıkan yangın 3 katlı eve, ahıra ve samanlığa sıçradı. 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında ahır ve samanlık küle döndü, evde ise büyük çapta hasar oluştu.

Çaydurt mevkisinde bulunan Alıçören köyünde Rıdvan Özcan'a ait 3 katlı evin yanında bulunan kalorifer kazanında yangın çıktı. Kalorifer kazanından yükselen alevler eve, ahıra ve samanlığa sıçradı. Evde bulunanlar korkuyla dışarıya çıktı, yangını görenler ise Özcan ailesinin yardımına koştu. Yangın sebebiyle 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Telef olan hayvanlar vatandaşlar tarafından ahırdan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle samanlık ve ahır küle döndü, 3 katlı evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İshak Gündoğan kimdir? CHP Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı İshak Gündoğan kaç yaşında, nereli? Balkan Aktaş kimdir? CHP Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı Balkan Aktaş kaç yaşında, nereli? Yasin Palalı kimdir? Memleket Partisi Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Yasin Palalı kaç yaşında, nereli? Erdal Şanlı kimdir? CHP Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı Erdal Şanlı kaç yaşında, nereli? Gökhan Köse kimdir? AK Parti Hatay- Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse kaç yaşında, nereli? Ali Özkara kimdir? Memleket Partisi Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Ali Özkara kaç yaşında, nereli? İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli? İsa Akkaya kimdir? CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Koçer kimdir? Memleket Partisi Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Koçer kaç yaşında, nereli? Zehra Konakçı kimdir? CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçın kimdir? AK Parti Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın kaç yaşında, nereli? Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title