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Korkunç bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Korkunç bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bağlı İkizyaka köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 4 ev kül olurken yangının geride bıraktığı hasar sabah saatlerinde ortaya çıktıSivas'ın Koyulhisar ilçesinde bağlı İkizyaka köyünde geçtiğimiz gece saatlerinde D.Y. ait evde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

KOYULHİSAR, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bağlı İkizyaka köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 4 ev kül olurken yangının geride bıraktığı hasar sabah saatlerinde ortaya çıktı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bağlı İkizyaka köyünde geçtiğimiz gece saatlerinde D.Y. ait evde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yakınındaki 3 eve daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiyenin sevk edildiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kullanılamaz hale gelen 4 evden geriye kalanlar ise yürek burktu. Köy sakinlerinden Barış Değer, "Dün gece çıkan yangına itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisi çok olduğundan güçlükle söndürüldü. Çok şükür can kaybı yok, 4 evde büyük çaplı hasar mevcut" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Koyulhisar, Yangın, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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