Köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karaca tedavi edildi
Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.
Kastamonu'nun Araç ilçesi Karacalar köyü mevkiinde köpek saldırısına uğrayan karaca, duyarlı vatandaşlar tarafından köpeklerden kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde açık yarası bulunduğu tespit edilen karaca, tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, doğaya salındı. - KASTAMONU