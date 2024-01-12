Üye Girişi
Haberler

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karaca tedavi edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karacalar köyü mevkiinde köpek saldırısına uğrayan karaca, duyarlı vatandaşlar tarafından köpeklerden kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde açık yarası bulunduğu tespit edilen karaca, tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, doğaya salındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Hayvanlar Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title