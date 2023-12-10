Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. idaresindeki 26 DV 696 plakalı otomobil ile A.Ü.'nün kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.Ü. ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA