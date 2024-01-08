Konya Ereğli'de Pancar Yüklü Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde pancar yüklü kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E.'nin kullandığı pancar yüklü kamyon ile Z.G. idaresindeki 42 YZ 254 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan pancar yüklü kamyon bir akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan kaldırımda çıkarak beton direğe çarptı. Beton direği ortadan ikiye bölen kamyondaki pancarlar çevreye saçıldı. Kazaya karışan kamyonet ise hurdaya döndü. Kazada kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA