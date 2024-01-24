Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (43) idaresindeki 34 ST 8180 plakalı Ford marka otomobil, tali yoldan çıkan Y.G. idaresindeki 51 ET 952 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Y.G. ile araçta yolcu olarak bulunan T.K. (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA