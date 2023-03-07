Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Armağanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Selçuk Türkmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Sinan Kaygısız ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi M.K. ise kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin olayın şüphelisini yakalamak için çalışmaları sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ereğli kavga Konya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title