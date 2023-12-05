Üye Girişi
Haberler

Konya'da polis kovalamacası: Otomobil lastiklere ateş açılarak durduruldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Konya'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahsın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 metre süren kovalamacanın ardından lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Yabancı uyruklu sürücünün yaralandığı olay sonrası otomobilde bomba imha ekipleri bomba arama köpeğiyle geniş çaplı arama yaptı, jammer çalıştırıldı.

Konya'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahsın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 metre süren kovalamacanın ardından lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Yabancı uyruklu sürücünün yaralandığı olay sonrası otomobilde bomba imha ekipleri bomba arama köpeğiyle geniş çaplı arama yaptı, jammer çalıştırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Elmalılı Hamdi Hoca Caddesinde 34 YB 2988 plakalı otomobile dur ihbarında bulundu. Tüm ikazlara rağmen kaçmaya başlayan sürücü, aşırı süratle Sultan Caddesi, Halil Ürün Caddesini takiben Yeni İstanbul Caddesine çıktı. Burada bir süre boyunca izini kaybettirmek için tehlikeli manevralar yapan sürücünün bulunduğu araca polis ekiplerinin ateş açması sonucu lastikleri patladı. Patlak lastikle yola devam etmeye çalışan sürücü, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacanın ardından Yazır Mahallesi Furkan Sokak üzerinde durduruldu. Açılan ateş sonrası yaralanan sürücünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis alarma geçti

Yabancı uyruklu şüphelinin uzun süre kaçtığı aracın bulunduğu sokağa Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Şüpheli aracın kontrolü, tedbir amaçlı özel eğitimli bomba arama köpeği tarafından yapıldı, jammer çalıştırıldı. Geniş çaplı yapılan aramanın ardından araç, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından da incelendi. Emniyet otoparkına kaldırılan araç üzerinde detaylı inceleme yapılacağı, hastaneye kaldırılan şüphelinin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnceleme Konya Güvenlik Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title