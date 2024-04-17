Konya'da ortaklık kavgası: Bir kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde daha önce ortak iş yapan 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada ortaklardan birisi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Seydişehir ilçesi Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aynı işi yapan ortaklar Saadettin Ö. ve Hüseyin K. arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında Saadettin Ö. yanında bulunan av tüfeği ile Hüseyin K.'yi vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hüseyin K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Saadettin Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA