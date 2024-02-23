Üye Girişi
Haberler

Konya'da Kaçakçılara Yönelik Operasyon: Ele Geçirilen Ürünlerin Değeri 3.5 Milyon TL

Güncelleme:

Konya'da yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı cep telefonu, elektronik malzeme, tütün mamulleri ve akaryakıt ele geçirildi. 13 kişi gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı cep telefonu, elektronik malzeme, onlarca tütün mamulü ve akaryakıt ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesinde kaçak malzemelerin bulunduğu adreslere yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı 42 adet cep telefonu, 126 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet oyun seti, 2 adet robot süpürge, 6 adet akıllı saat, 2 bin 581 paket sigara, bin 710 paket doldurulmuş sigara, 51 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tırda 26 bin 300 litre kaçak akaryakıt çıktı

Polis ekiplerinin kent girişinde şüphe üzerine durdurduğu bir tırda yaptığı aramada, 26 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Başka bir operasyonda ise merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde çekicinin yakıt deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı tespit edildi. İş yeri ve araçta yapılan aramada 940 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 buçuk milyon lira olduğu belirlenirken operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gonca Vuslateri evli mi? Gonca Vuslateri'nin sevgilisi kim? RAMAZAN BAYRAMI 2024: Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tarihi! BERAT KANDİLİ ANLAMI NEDİR? Berat Gecesi'nde ne oldu? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ 2024! Cumartesi günü sağlık ocağı açık mı? Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Üsküdar Belediyesi hangi parti? Üsküdar Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçildi? BAŞAK DOLUNAYI ne zaman? Başak dolunayı etkileri neler? Başak dolunayı yarın mı? İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan 'Dağlara mı Yazdın' şarkısının sözleri nelerdir? 2024 DGS NE ZAMAN? DGS başvuruları hangi tarihte? Mustafa Yaman kimdir? AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman kim, nereli? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! TÜİK RAPORU VERİLERİ! 2023'te kaç kişi boşandı, kaç kişi evlendi? İlk evlenme yaşı kaç oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024| İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İSKİ, ASKİ güncel baraj doluluk seviyesi! Veysi Kurt kimdir? TCDD Genel Müdürü atanan Veysi Kurt kaç yaşında, nereli? Veysi Kurt hayatı ve biyografisi! Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title