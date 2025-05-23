Konya'da Dolandırıcılar 100 Bin Lira Çaldı, Yakalandı

Konya'da Dolandırıcılar 100 Bin Lira Çaldı, Yakalandı
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Konya'da 3 dolandırıcı, devre mülk satışı vaadiyle bir kişiyi kandırarak banka hesabından 100 bin lira aktardı. Olayın ardından şüpheliler, polis tarafından bir apart otelde yakalandı ve suçlarını itiraf etti.

Konya'da 3 kişi, daha önceden belirledikleri kişiyi arayarak 'Senin devre mülkün var, kullanmıyorsun, satmamız lazım, biz yardımcı olalım' diye inandırıp bu bahaneyle buluşma gerçekleştirdi. Ağlarına düşürdükleri kişinin banka hesabından kendi hesaplarına 100 bin lira aktararak kayıplara karışan 3 dolandırıcı, saklandıkları apart otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde M.K.'yi (37) arayan bir kişi, 'Senin devre mülkün var, kullanmıyorsun, satmamız lazım, biz yardımcı olalım' diye teklifte bulunarak M.K.'yi inandırdı. Arayan kişilerin ağına düşen M.K. ile buluşma yeri belirlendi ve Aziziye Mahallesinde bulunan bir kafede şahıslarla buluşma gerçekleşti. Görüşmeye gelen 3 şahıs, sözde devre mülkün satışı sonrası gelecek parayı aktarmak için M.K.'nın mobil bankacılık hesabı üzerinden dolar hesabı açma bahanesiyle hesaba giriş yaptı. Bu sırada şahıs M.K.'ye ait hesaptan kendi hesabına 100 bin lira aktardı. Şahıslar parayı aktardıktan sonra, 'dolar hesabı açıldı, işlemler tamamlanınca iletişime geçeceğiz' diyerek kafeden ayrıldı. Daha sonra kendi hesabından farklı bir hesaba 100 bin lira aktarıldığını fark eden M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

100 bin lira dolandıran şahıslar, günlük apart otelde yakalandı

İhbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Mağdur ile görüşme yapan polis ekipleri toplanan bilgiler sonrası şüphelilerin 8 suç kaydı olan 22 yaşındaki Onur Ejder İ., 17 suç kaydı olan 23 yaşındaki Kerem T. ve 24 suç kaydı olan 30 yaşındaki Sedat K. olduğunu belirledi. 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin günlük apart otelde kaldıklarını belirledi. Apart otele yapılan baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ilk ifadesinde suçlarını itiraf etti

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şahısların, yaptıkları dolandırıcılık olayını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ettikleri öğrenildi. Hesaba geçirilen 100 bin TL'yi harcadığı ortaya çıkan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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