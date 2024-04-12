Konya'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 2 kişi ağır yaralandı. Polis olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Ergürü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yabancı uyruklu Mustafa El S. ile Abdurrahman El M., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olaya karışan şüpheli veya şüpheliler kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan Mustafa El S. ile Abdurrahman El M.'ye çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Olayda ağır yaralanan Mustafa El S., Konya Numune Hastanesi'ne Abdurrahman El M. ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA