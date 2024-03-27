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Konya'da 80 Bin 640 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 4 Şahıs Tutuklandı

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Konya'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki farklı operasyonda 80 bin 640 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şahıs tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şahıs yakalandı. Şahısların, yakalandığı bölgenin yakınlarındaki bir kargo firmasına 2 adet koli verdiğini tespit eden ekipler, iş yerine giderek şahısların teslim ettiği kolilere el koydu. Şüphelilerin teslim ettiği koliler incelendiğinde 2 adet kargo kolisi içerisinden 53 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla ilgili H.D., İ.P. ve Y.E.C. gözaltına alındı.

Otobüs terminalinde uyuşturucu hap dolu kolilerle yakalandı

Narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen A.Ö., Narkotik ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, şahsın yanındaki 2 adet kolide 26 bin 880 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. A.Ö. gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 2 operasyonda toplam 80 bin 640 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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