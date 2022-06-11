Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Haberler

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, 23.20 sıralarında Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa- Turgutlu Karayolu üzerinde seyir halinde olan S.Ç. (27) yönetimindeki 45 AHR 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü S.Ö. ve yolcu koltuğunda bulunan A.Z. (23) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler

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