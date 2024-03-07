Üye Girişi
Haberler

Kolombiya'da Hükümet Reformlarına Karşı Gösteriler

Güncelleme:

Kolombiya'da binlerce kişi hükümetin uygulamaya koymayı planladığı reform paketini protesto etti. Göstericiler, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun desteklediği siyasi, ekonomik ve sosyal reformları eleştirdi.

Kolombiya'da binlerce kişi hükümetin uygulamaya koymayı planladığı reform paketini protesto etti.

Kolombiya'nın birçok şehrinde binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Sokaklara dökülen göstericiler, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun desteklediği siyasi, ekonomik ve sosyal reformları protesto etti. Göstericiler ayrıca ülkede güvenlik ortamının bozulmasına karşı önlem alınmasını istedi. Başkent Bogota'da toplanan göstericiler, "Artık Petro yok", "Petro, dışarı!" sloganları atarak pankart ve bayraklarla yürüyüş yaptı. Medellin ve Cali gibi kentlerde de eylem yapan Kolombiyalıların gösterileri barışçıl geçti. Polis tarafından yapılan açıklamada ülke çapındaki gösterilere yaklaşık 52 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Hükümetin sağlık, emeklilik, çalışma sistemi ve eğitim alanlarına yönelik reform paketi kongre ve muhalefette sert tepkiye neden olmuştu. Petro ise ülkenin en yoksul kesimine fayda sağlayacağı gerekçesiyle reformları savunmuştu. Petro dün Bogota'daki bir hükümet etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Ayrıcalıklardan gelen ve bu ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyenler her zaman olacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Sol partili Devlet Başkanı Gustavo Petro 2022'de göreve gelmiş, halka yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele etme sözü vermişti. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kolombiya Hükümet Güvenlik 3.Sayfa Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli? Mutlu Aksoy kimdir? Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli? Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli? Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title