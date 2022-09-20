Kocaeli haber... Kocaeli'de 6 kaçak göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli 3. sayfa haberi... Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 6 kaçak göçmen çıktı. Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 6 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Dilovası ilçesinde seyir halinde olan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 6 kaçak göçmen bulunduğu belirlendi. Göçmenler gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Tragger Göçmen 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kocaeli haber... Kocaeli'de 6 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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