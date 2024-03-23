Kocaeli'de Kumar Oynayanlara Ceza

Kocaeli'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 4 kişiye, 25 bin 700 TL ceza uygulanırken iş yeri sahibi hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesi amacıyla çalışma başlatıldı. Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, T.Z.'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Bunun üzerine iş yeri sahibi Z.T.'ye adli işlem yapılırken kumar oynayan 4 kişiye 27 bin 700 TL ceza uygulandı. 3 bin 500 TL'ye ise el konuldu. - KOCAELİ