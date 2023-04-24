Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kızların tekme tokat kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Kızların tekme tokat kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde tekme tokat birbirine giren kızların kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde tekme tokat birbirine giren kızların kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup halinde bir araya gelen genç kızlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kızlar güçlükle ayrıldı.

Yaşanan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Çekerek Yozgat kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title