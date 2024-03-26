Üye Girişi
Haberler

Kırşehirli çiftçi: 'Kamera kaydı olmasa mandıraya kurt girdiğine inanmazlar'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehirli çiftçi: "Kamera kaydı olmasa mandıraya kurt girdiğine inanmazlar"

Aç kurt köye indi 1 hayvan telef oldu

Köyde telef olan hayan sayısı: 10 koyun 3 dana

KIRŞEHİR - Kırşehir'de aç kalan kurt bir çiftçinin mandırasına girdi, bir hayvan telef oldu. Çiftçi; kamera kayıtları olmasa kurdun mandırasına girdiğine kimseyi inandıramayacağını belirtti.

Olay merkeze bağlı Körpınar köyünde meydana geldi. Sabaha karşı mandırasında bulunan kamera kayıtlarını inceleyen Ali Karakılıç, mandırasına kurt girdiğini fark ederek çobana haber verdi. Bir hayvanının telef olduğu olayda köy genelinde 10 koyun, 3 dana telef oldu. Yaşadıklarını anlatan Çiftçi Karakılıç; "Kamera kayıtları olmasa kimseyi kurt saldırısına inandıramazdık. Köyde benzer olaylarda yaşanmış" dedi.

İnanamadık, kameralar olmasa inandıramazdık

Mandırasında yaşanan olay karşısında şaşkın olduklarını anlatan Karakılıç açıklamasında; "Bir hayvanımız telef oldu. Hayvanı yerde hareketsiz gördüm. Çoban mandırada hayvanı gördükten sonra kurt saldırısına maruz kaldığını söyledi. Mevsim gereği gıda bulamayan kurt köye gelmiş" diye konuştu. Kurt saldırısı ise mandıranın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26-27 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Bayram Ünlü kimdir? İYİ Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan adayı Bayram Ünlü kimdir? Fatih Polat kimdir? İYİ Parti Kilis Polateli Belediye Başkan adayı Fatih Polat kimdir? Ramazan Korkmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı Ramazan Korkmaz kimdir? Celal Yılmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Elbeyli Belediye Başkan adayı Celal Yılmaz kimdir? Erhan Şahin kimdir? İYİ Parti Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan adayı Erhan Şahin kimdir? Emrullah Çiçek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Emrullah Çiçek kimdir? Hayati Beyazit kimdir? İYİ Parti Kırşehir Akpınar Belediye Başkan adayı Hayati Beyazit kimdir? Işık Şimşek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Mucur Belediye Başkan adayı Işık Şimşek kimdir? Şuayip Ata kimdir? İYİ Parti Kırşehir Kaman Belediye Başkan adayı Şuayip Ata kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Ümit Çalık kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ümit Çalık kimdir? Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title