Kırşehir'de Sosyal Medyada Satışa Konulan Motosiklet Çalındı
Kırşehir'de sosyal medyada satış ilanına konulan motosikleti çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Asayiş Şubesi ekipleri, çalınan motosikleti bulup sahibine teslim etti.
Kırşehir'de sosyal medyada satış ilanına konulan motosikleti çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan motosikletin kısa süre sonra çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek götürdüklerini belirleyen ekipler; güvenlik kamerası kayıtlarından Yerköy ilçesine gittikleri tespit edilen U.D., İ.D. ve A.D.'yi yakaladı.
Motosikleti sahibine teslim eden ekipler, yaşı küçük U.D. ve İ.D'yi de ailelerine teslim etti. - KIRŞEHİR