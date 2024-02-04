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Kırşehir'de Bekçi Saldırıya Uğradı

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Kırşehir'de çevreyi rahatsız eden kişilerin saldırısına uğrayan bekçi göğsünden bıçaklandı ve ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırşehir'de çevreyi rahatsız eden kişilerin saldırısına uğrayan ve göğsünden bıçaklanan bekçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre mesaide olmayan bekçi B.Y. (31), Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. (35) ve yanındaki 2 kişiyi uyardı. Uyarının ardından olay yerinden ayrılan B.Y'yi takip eden K.B. (35) ile yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.B., bekçi B.Y'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan bekçi B.Y, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayı gerçekleştiren K.B. ise kısa sürede yakalanırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir Saldırı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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