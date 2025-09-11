Kırşehir'de 'Altın Adam' Dolandırıcılığı İddiaları Patlak Verdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de uzun yıllardır faaliyet gösteren ve kamuoyunda "altın adam" olarak bilinen A.D. Mücevherat'ın bir süredir kapalı olması, kentte mağduriyet iddialarını gündeme taşıdı. İşletme sahibi A.D. ve eşi D.D.'ye ulaşamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını ileri sürerek emniyete başvuruda bulundu. Yaklaşık 16 kişinin yaptığı başvurunun ardından sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunan işletme sahibi A.D., "Hakkımızda iddialar var. Bizlerin kimseye borcu olmaz. Pazartesi günü bulaşacağımıza dair yazı ile eşimle ayrıldık iş yerimizden asılsız çekleri bankaya yazdırmışlar. Şimdi ben ticari hayatıma nasıl devam edeceğim" dedi. İddiaya göre, 1,5 milyon TL ile 3 milyon TL arasında değişen miktarlarda altın ve para alacaklarının bulunduğunu belirten mağdurlar işletme önüne geçip açıklama yaparak dolandırıldıklarını ileri sürdü ve yardım istedi. Altıncı çiftin kendilerine karşılıksız çek verdiğini, ancak ne telefonla ne de yüz yüze iletişim kurabildiklerini ifade eden mağdurlar; 279 gram altını verdiğini beyan ederken karşılığında çek verildiğini ama çeklerin karşılıksız çıktığını söyledi. Bazı vatandaşlar ise altıncıda düzenlenen "Eskiyi Getir Yenisini Götür" kampanyasına katıldıklarını, ancak yeni ürünleri hiçbir zaman teslim alamadıklarını ifade ederek, "Yaklaşık bir ay oldu. 150 gram altın verdik, hiçbir geri dönüş olmadı. 10 gündür dükkan kapalı. Kapıya sadece 'Kısa bir mola, pazartesi görüşmek dileğiyle' yazısı asılmış. Kimseye ulaşılmıyor" diye konuştu.

Şikayetler üzerine mücevherat dükkanına aramaya giden polis, iş yerinin kepenklerini kaldırarak içeride tutanak tuttu ve arama yaptı. Yapılan arama sonucunda iş yerinde bulunan bazı malzemeler incelenmek üzere alındı. - KIRŞEHİR