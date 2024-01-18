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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan sanıklara hapis ve para cezası

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Kırklareli'nde kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapan 4 sanıktan 3'ü, 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ile 500 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan sanıklara hapis ve para cezası

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapan 4 sanıktan 3'ü, 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ile 500 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kırklareli'nde Doğu Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda bulunan polis noktasında ekipler şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu. Kamyonetin kasasını kontrol eden ekipler kaçak göçmenlere rastladı. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, yakalanan 62 kaçak göçmen işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgi Y.E.B. M.G, T.T. ve T.I. gözaltına alınmıştı.

Bu gün Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Duruşmaya sanıklardan T.I. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken diğer tutuksuz sanık T.T. ile tutuklu sanıklar M.G. ve Y.E.B. ve avukatları ise duruşma katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaa verdi. Mütalaada M.G, Y.E.B. ve T.I'nın "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılmasını, T.T'nin ise beraatini talep etti.

Daha sonra sanıklar savunma yaptı.

Mahkeme heyeti M.G, Y.E.B. ve T.I'ya "göçmen kaçakçılığı" suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ile 500 bin lira adli para cezası verirken T.T'nin ise beraatine kararı alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Çağlayan Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Güncel Haberler

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