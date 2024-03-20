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Kırklareli'nde aranması olan 8 kişi yakalandı

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Kırklareli'nde polis ekiplerince aranması olan 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri aranması olan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından aranan 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile bıçak ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından şüpheliler cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Güvenlik Suç Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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