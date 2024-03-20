Kırklareli'de kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde ekipler, kasten öldürme suçundan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O.'yu yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan İ.O. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ