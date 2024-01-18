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Kırklareli'de Kamyon ile Göçmen Kaçakçılığı Yapan 4 Sanıktan 3'ü Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Kırklareli'de yapılan operasyonda kamyonetin kasasında kaçak göçmenler bulundu. 4 sanık hakkında görülen duruşmada 3'ü hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli'de kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapan 4 sanıktan 3'ü, 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ile 500 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kırklareli'de Doğu Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda bulunan polis noktasında ekipler şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasını kontrol eden ekipler kaçak göçmenlere rastladı. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, yakalanan 62 kaçak göçmen işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgi Y.E.B., M.G, T.T. ve T.I. gözaltına alınmıştı. Bugün Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Duruşmaya sanıklardan T.I. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, diğer tutuksuz sanık T.T. ile tutuklu sanıklar M.G. ve Y.E.B. ve avukatları duruşmaya katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaa verdi. Mütalaada M.G., Y.E.B. ve T.I.'nın "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılması, T.T.'nin ise beraati talep edildi. Daha sonra sanıklar savunma yaptı.

Mahkeme heyeti M.G., Y.E.B. ve T.I.'ya "göçmen kaçakçılığı" suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ile 500 bin lira adli para cezası verirken, T.T.'nin ise beraatine kara verdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Çağlayan Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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