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Kırklareli'de bir apartmanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü

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Kırklareli şehir merkezinde bulunan bir apartmanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kırklareli'de bir apartmanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli şehir merkezi Bademlik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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