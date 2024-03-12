Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Kırıkkale'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 63 gram metamfetamin, 26 gram skunk, 20 adet ecstasy, 11 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer 10 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE