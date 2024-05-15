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Kırıkkale'de Tır Şoförüne Ticari Araç Çarptı

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Kırıkkale'de yemek molası veren tır şoförü, restoran çıkışında yaya olarak karşı yola geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada maddi hasar alan araç ise otoparka kaldırıldı.

Kırıkkale'de yemek molası veren tır şoförü, restoran çıkışında yaya olarak karşı yola geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Yahşihan ilçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek molasından sonra aracına gitmek için yaya olarak yola çıkan tır şoförü Ş.M.'ye (39), Ö.F.S. idaresindeki 51 ABY 613 plakalı ticari araç çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan tır şoförü, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan tır şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerince ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü. Kazada maddi hasar alan araç ise otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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