Kırıkkale'de Telefon Dolandırıcısının Tuzağına Düşen Emekli Kadın Öğretmenin Parası Kurtarıldı

Kırıkkale'de telefon dolandırıcısının tuzağına düşen emekli kadın öğretmenin şahsa gönderdiği 203 bin lirası, polis ekipleri tarafından bloke koydurularak transferi engelledi. 67 yaşındaki Yaşar Çalış, "203 bin lira para dolandırıldım. İBAN'larına parayı attım bir saat beni hipnoz ettiler. Polisimizin sayesinde paralarıma bloke koyuldu, paramda döndü" ifadesini kullandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla dolandırılan emekli öğretmen Yaşar Çalış'ın (67) ihbarı üzere harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, kendisini telefonda Cumhuriyet savcısı özel kalemi olarak tanıtan şüphelinin, aile bireylerinin ismi terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçtiği için banka hesap numarasına para yatırmasını istediği, bunun üzerine de 203 bin lira yatırdığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çalış'ın banka şubesine bloke koydurarak, 203 bin liranın transferini engelledi.

Yaşar Çalış, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisler sayesinde parasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtardığını söyledi.

"Eşimle görüştürür gibi yaptılar"

Evindeki altınları kuyumcuda bozdurduktan sonra 203 bin lirayı dolandırıcının hesabına gönderdiğini ifade eden Çalış, "Dolandırıldım, 203 bin lira para dolandırıldım. İBAN'larına parayı attım bir saat beni hipnoz ettiler. Beni arayıp eşimin savcılıkta ifade verdiğini, kimliğinin teröristlerin eline geçtiğini, çocuklarımın adına, benim adıma, eşimin adına kimlik kartı çıkartıldığını savcının özel kalemi olarak kaldırıldım. 'Bir miktar para var ama kasanın anahtarı bende değil' dedim. Eşimle görüştürür gibi yaptılar, ben de o istikamette taksiyle kuyumcuya gittim. Birinci kuyumcu beni uyardı. Ama telefonu kapatmadığım için onlara da bağlı olduğum için aklımda da şüphe vardı altının bir miktarını bozdurdum" diye konuştu.

" Kırıkkale'nin kuvvetli emniyeti işleri güçleri rast gelsin"

Polis ekipleri sayesinde parasını dolandırıcılardan kurtardığını anlatan Çalış, "Paranın az olduğunu söylediler. Oradan da ikinci kuyumcuya geçtim. Oradan bana 'Muhammed Yalçıntaş' diye isim ve İBAN verdiler. İBAN'a o parayı gönderdim. Kırıkkale'nin kuvvetli emniyeti işleri güçleri rast gelsin. Onların sayesinde paralarıma bloke koyuldu. Param da döndü, onların başarısıyla da emekli öğretmen olarak gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Herkes benim gibi şanslı olmayabilir"

Tanıdık kuyumcuya gitmemesini ısrarla söylediklerini belirten Çalış, "'Polisim, savcıyım' diye şu İBAN'a para yatır, tanıdık kuyumcuya gitmememi ısrarla söylüyorlar. Bu hataya düşmemelerini tavsiye ediyorum. Emniyet adına çok gurur duydum. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Bütün paramda gidebilirdi. Kırıkkale emniyetini de özellikle kutluyorum" dedi. - KIRIKKALE