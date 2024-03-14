Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerince, internet ortamında yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, siber saldırı, bilişim sistemini engelleme, banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma gibi suç türlerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İnternet üzerinden işlenen yasa dışı faaliyetleri de yakından takip eden siber polisler, sosyal medya hesaplarını kullanarak suç işleyen kişileri de tek tek tespit ederek adalet karşısına çıkarıyor. Ayrıca, SİBERAY etkinliği çerçevesinde de düzenlenen programlarla vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor. - KIRIKKALE