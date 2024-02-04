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Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucu Hap Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Kırıkkale'de otobüste seyahat ederken üzerinde 276 adet uyuşturucu hapla jandarmaya yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de otobüste seyahat ederken üzerinde 276 adet uyuşturucu hapla jandarmaya yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karakeçili ilçesinde Kalankadı Mevkiinde uygulama yapan jandarma ekipleri, otobüste seyahat eden İ.K. isimli yolcunun üzerinde yaptığı aramada, 276 adet uyuşturucu hap olarak değerlendirilen sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan İ.K., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Jandarma Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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