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Kırıkkale'de Aranan Şahıs Yakalandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 133 şüpheli yakalandı ve 10 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ayrıca, 2 tabanca, 4 fişek ve 8,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 4-10 Aralık'ta asayiş suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 133 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı, 132'si hakkında ise adli işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 10 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca, 2 bin 602 kişi ve 304 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 4 fişek ve 8,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kırıkkale Hakim Tutuklama Güvenlik Yakalama Hırsızlık Adliye Uyuşturucu Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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