Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Zakir Karaca Sokağı'nda seyreden otomobil, Oktay Kırlangıç Sokağı'ndan gelen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki araçta da maddi hasar oluşturdu. Yaralanan kişinin olmadığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada 3 araçta da maddi hasar oluştu. Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki otomobilin çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil park halindeki bir araca çarpıyor. - KIRIKKALE