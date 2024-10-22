Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Zeytin Hasadı İçin Jandarma Nöbeti

Kilis'te Zeytin Hasadı İçin Jandarma Nöbeti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te zeytin hasadına hazırlık döneminde hırsızlık olaylarının önüne geçmek için jandarma ve komando ekipleri arazide gece gündüz görev yapıyor. Çiftçiler zeytin tarlalarını korumak için güvenlik güçlerine başvurdu.

Kilis'te, yeşil altın olarak bilinen zeytin hasadına kısa süre kala herhangi bir hırsızlığa karşı jandarma timleri ve komando ekipleri, gece gündüz arazide göreve çıkıyor.

Son yıllarda fiyatının artmasıyla hırsızların hedefi olan zeytin, var yılında hasat zamanına kısa bir süre kaldı. Kentte, yeşil altın olarak bilinen Kilis yağlık zeytininin hasadına kısa süre kala hırsızlık olaylarının önüne geçmek için Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş timleri ve Komando ekipleri, gece-gündüz sahada görev yapmaya başladı. Bu sene rekoltesi yüksek olması beklenen ürünlerini hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, zeytin tarlalarını Jandarma timlerine ve komandolara emanet etti. Komando ve Asayiş ekipleri, artan hırsızlık olayları nedeniyle hasada kısa bir süre hırsızlık olaylarına karşı aralıksız nöbet tutuyor. Komando timleri, gece görüş cihazları ve termal kameralar eşliğinde hırsızlık olaylarının engellenmesi için önlem alırken, Asayiş ve trafik ekipleri ise hiç durmadan ücra yerlerde devriye atıyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik Jandarma Komando 3-sayfa Ekonomi Zeytin Tarım Yaşam kilis

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 canlı maç izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki İlke Naz Hoş kimdir? Voleybolcu İlke Naz Hoş'a babası şiddet uyguladı mı? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman, nerede yakalandı? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak? Yavuz Ağıralioğlu parti kurdu mu, kimler var? KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ? Genel Af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! E devlet'ten partiden nasıl istifa edilir? Siyasi Parti istifa sorgulama ekranı 2024! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! 28 Ekim okullar yarım gün mü 2024? Monaco Kızılyıldız CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Kızılyıldız maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.