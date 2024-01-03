Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusuna atılarak öldürüldü

Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının yargılanmasına başlandı.

4 Nisan 2023 tarihinde Kilis Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta meydana gelen olayda, okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü olarak bulundu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda küçük kızın iple boynuna briket bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, kısa sürede cinayet şüphelisi 2 zanlıyı gözaltına aldı.

İlk kez hakim karşısına çıktılar

Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde cinsel istismar ve canavarca hisle insan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Azittin A. ve Hüseyin B. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sanıklar birbirini suçladı

Sanık Hüseyin B., "Benim bu olayla ilgim yok, olayı Azittin A. gerçekleştirdi. Beni de söylememem konusunda tehdit etti. Bu yüzden bende olayı kimseye anlatamadım" dedi.

Diğer sanık Azittin A. ise, "Olay günü ben Hüseyin B.'nin evine hiç gitmedim. Hüseyin B., zaten evine kimseyi almaz. Ben sadece olaydan bir gün önce evine gittim. O gün de kapıda oturduk sabıkam olduğu için Hüseyin B., olayı benim üzerime atmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Gina Mercimek'in annesi H.K., babası H.M. ve kardeşi Ö.M. ise sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

19 Ocak tarihine ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşma 19 Ocak tarihine ertelendi.

Duruşmaya, Yeryüzü Çocukları Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatları, İstanbul, Gaziantep ve Kilis barosuna bağlı avukatlar, Özgürlük için Hukukçular Derneği avukatları ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS